Caccia ai nuovi dipendenti 

C’è chi non ha più un attimo per respirare, c’è un’età media dei lavoratori che avanza. Ci sono orari di apertura ridotti rispetto al solito e sacrifici impensabili sino a pochi anni fa. Storie quotidiane dei titolari di bar, pizzerie, stabilimenti e piccole attività commerciali di Villasimius: non si trovano dipendenti «e di certo non dipende dalla paga, il problema è la mancanza di alloggi». Così qualcuno è costretto ad abbassare la serranda un’ora prima, qualcun altro a chiudere durante il pomeriggio. C’è anche chi, nel 2022, ha dovuto chiudere del tutto il servizio ristorazione per poi quest’anno riuscire a farlo ripartire, anche se a singhiozzo. È il caso del chiosco-stabilimento “Il Faro” di Luciano Pitzalis, sulla spiaggia di Simius. «Ho la fortuna – confida Pitzalis – di avere delle figlie e una compagna che mi aiutano a mandare avanti l’attività. Non è sufficiente ma sono un sostegno importante. Purtroppo è molto complicato trovare del personale, il punto ristoro a causa di questa carenza al momento è aperto a metà». Secondo Pitzalis «non è neanche più un problema di retribuzione, è proprio una nuova realtà che sta emergendo e non fa bene né agli imprenditori né al territorio». Qualcuno alla fine si trova «ma io ho bisogno di essere sostenuto da lavoratori validi e motivati e, purtroppo, quei pochi che si trovano difficilmente lo sono».

La ricerca

Nelle vetrine delle attività commerciali lungo le vie del centro – in una buona parte – ci sono i foglietti attaccati: Cercasi commessa, cercasi personale . Come nel locale di Enrica Floris, Pizze e Delizie: «Eravamo sempre in tre, quest’anno la terza persona che è fondamentale per darci il turno non la troviamo. Senza il terzo dipendente siamo costretti a chiudere un’ora prima». I dipendenti non si trovano «ma non credo sia una questione di stipendio, noi garantiamo 1600 euro nel pieno rispetto del contratto nazionale. Il problema è la mancanza di alloggi, qualsiasi lavoratore se viene da fuori chiede un alloggio. A Villasimius, purtroppo, non ce ne sono».

Piccoli imprenditori

Problema che travolge soprattutto i piccoli imprenditori «perché i grandi resort – mette in evidenza Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico – in un modo o nell’altro si sono organizzati anche affittando delle case. Quest’anno rispetto agli ultimi due la situazione è migliorata». In ogni caso secondo Ghiani «non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare, è vero però che gli stranieri sono più affamati». Una delle soluzioni «è senz’altro quella di realizzare alloggi per i lavoratori». Il sindaco Gianluca Dessì risponde presente «ma è una questione che va affrontata in fase di studio del piano urbanistico». Quanto alle difficoltà delle attività commerciali per la carenza di personale «noi come Comune – aggiunge - siamo messi molto peggio, in pianta organica ci mancano dieci dipendenti, non ho il segretario, il vicesegretario e neppure il direttore dell’Area Marina. E ci mancano almeno otto vigili». Renato Cireddu del “Ciré bar” ha un’esperienza quarantennale da dipendente e, oggi, da imprenditore: «Il problema della carenza di personale – spiega – non ci riguarda direttamente perché noi portiamo avanti l’attività con una gestione familiare. Il punto è che non c’è stato un cambio generazionale e forse neanche una visione lunga da parte degli imprenditori. I problemi da risolvere sono almeno due, e cioè la mancanza cronica di alloggi e una scuola di formazione. Ci si veda tutti assieme per trovare soluzioni».

