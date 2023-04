Caccia ai lanciatori di rifiuti 

Pulizia che proseguirà con l’eliminazione delle discariche create dagli automobilisti di passaggio in ingresso e all’uscita della città. Non solo bonifiche, ma anche verifiche a tappeto dentro i sacchetti della spazzatura abbandonati per strada - grazie anche all’intervento della sezione di Vigilanza ambientale della Polizia locale, Sezione di Vigilanza Ambientale - alla ricerca di elementi utili all’identificazione degli incivili. «È l’ennesimo intervento portato avanti dall’amministrazione, con enorme dispendio di risorse finanziarie», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Tutto a causa dell’incuria di certe persone che ripetutamente e colpevolmente inquinano il nostro territorio, un intervento che inevitabilmente l’amministrazione sarà costretta a ripartire tra tutti i cittadini, in particolare quelli onesti e seri che con regolarità pagano i tributi nei modi e nei tempi previsti dalle norme. Invito quindi tutta la cittadinanza», l’appello di Sanna rivolto ai quartesi, «ad aiutarci in questa operazione di controllo del territorio, per evitare che si ripetano fenomeni di questa natura: tutti ci dobbiamo sentire impegnati a difendere il territorio e a tenerlo il più pulito possibile».

In attesa del mega progetto di restyling dell’ex 554 - che il Comune sta cercando di recuperare, insieme al finanziamento milionario - scatta l’operazione riordino che mira a ripulire da erbacce, terra e rifiuti il viale Europa, l’ex Statale diventata qualche anno fa strada di competenza comunale. I mezzi e gli operatori ecologici di De Vizia sono al lavoro da alcune settimane, ma il cantiere è in programma per tutto il mese di aprile lungo tutto il viale, dalla rotonda di Margine Rosso sino a Pitz’e Serra.

Lotta agli automobilisti incivili che abbandonano i rifiuti lungo il viale Europa, lì dove da giorni è in corso un intervento straordinario di pulizia programmato dal Comune con De Vizia, la società che si occupa dell’Igiene urbana in città. Bonifica delle discariche in primis, con tanto di verifiche sulla spazzatura abbandonata a bordo strada per risalire ai trasgressori e riuscire a multarli.

Le bonifiche

I controlli

Il porta a porta

Nel frattempo prosegue l’azione iniziata a marzo e volta ad invitare tutti i cittadini a dotarsi dei nuovi mastelli con microchip, anche nell’ottica dell’avvio della tariffa puntuale. Nelle ultime settimane le verifiche si sono concentrate nelle zone del lungomare, con oltre 260 vecchi contenitori ritirati dalla circolazione. «Di conseguenza», fanno sapere dal Comune, «aumentano anche i cittadini che si mettono in regola ritirando i propri mastelli microchippati». E da lunedì i controlli scatteranno nel centro città e nei quartieri a ridosso del parco di Molentargius.

Non solo, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sono in arrivo anche gli ispettori ambientali: volontari che, in stretta collaborazione con la Polizia locale, vigileranno sul corretto conferimento dei rifiuti, per garantire decoro urbano e rispetto per l’ambiente. Ieri è scaduta la corsa alle candidature, in attesa della selezione e del via - nelle prossime settimane - all’attività di vigilanza ambientale in giro per la città.

