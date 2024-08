Caccia ai killer di Marongiu 

Servono test di laboratorio per risalire alla pistola che ha ucciso Mino Marongiu. Li effettueranno i carabinieri del Ris di Cagliari per fare chiarezza intorno all’omicidio dell’uomo morto ammazzato lo scorso 9 luglio in piazza Roma con nove colpi d’arma da fuoco, l’ultimo dei quali sulla tempia sinistra. Il 2 settembre, nei laboratori del Reparto scientifico, si terranno gli accertamenti tecnici non ripetibili relativi alla morte del 52enne, cioè su reperti e rilievi che possono deteriorarsi dopo le verifiche. Verranno passati al setaccio i bossoli recuperati sul luogo del delitto e le ogive estratte dal corpo dell’ucciso. Gli accertamenti sono stati disposti dal pm di Lanusei, Valentina Vitolo, titolare del fascicolo d’indagine contro ignoti. Ma gli inquirenti procedono spediti e, nelle ultime settimane, hanno sentito persone informate sui fatti, anche oltre l’ambito familiari (assistiti dall’avvocato Mario Solanas), che hanno intrattenuto rapporti con la vittima nel corso degli anni precedenti. Nessuno, per ora, ha lo status di indagato.

In cerca dell’arma

È stata verosimilmente una pistola semiautomatica, quella che il killer ha usato per uccidere Mino Marongiu. Il Ris dovrà illuminare gli inquirenti sull’esatto modello dell’arma (7,65?) e accertare l’eventuale compatibilità tra quelle schedate sulla banca dati. O se, ed è l’ipotesi più realistica, avesse la matricola abrasa. Nei drammatici momenti del 9 luglio, quando erano più o meno le nove del mattino, un proiettile di rimbalzo aveva pure sfiorato un passante. Quell’involucro di piombo era finito sulle lastre di granito e, poi, era schizzato sul braccio del pedone, rimasto fortunatamente illeso.

Caccia al killer

I militari della compagnia di Lanusei e del reparto operativo del comando di Nuoro hanno acquisito diversi filmati delle telecamere che guardano su piazza Roma. Quelle delle attività commerciali e della banca. Anche piccoli frame potrebbero rivelarsi fondamentali per riuscire ad attribuire un’identità al sicario, che si è rivelato disinvolto e spietato. Indossava pantaloncini e maglietta, Aveva un foulard stretto attorno al collo che gli nascondeva la bocca, occhiali neri a celare il suo volto, già semicoperto da un cappellino con visiera ben calata. Era arrivato in piazza transitando in via Suja, al lato dell’Hotel Murru. Dopo aver concluso la sua missione criminale, il killer è fuggito facendo perdere le sue tracce.

