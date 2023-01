Caccia ai furbetti dei pass disabili 

In città l’Inps conta 464 pensioni di invalidità, 2.311 invalidi civili, 296 inabili ex dipendenti pubblici: 3.071 in totale. E 1.400 cittadini dei 3.071 hanno il pass disabili; un numero che rapportato al totale dei residenti in città indica cinque oristanesi su cento che soffrono di un’importante disabilità che il più delle volte impedisce la deambulazione ragion per cui, giustamente, beneficiano di un parcheggio riservato il più vicino possibile alla propria abitazione. Inoltre possono occupare qualunque stallo giallo, circolare e sostare nella zona a traffico limitato.

I pass

«Naturalmente il pass viene concesso sulla base di una certificazione medica che attesti una disabilità entro certi parametri e impedisca i normali movimenti – precisa il comandante della Polizia locale Gianni Uras- a noi spetta oltre che il rilascio, il posizionamento degli stalli riservati e i controlli». Il numero non dice comunque tutto, la Cassazione ha ribadito che possono parcheggiare negli stalli riservati anche i disabili residenti in altri comuni e non solo in quello di residenza che per Oristano significa un numero di potenziali utenti almeno tre volte superiore. Le norme dicono che ogni 5 anni le concessioni vanno rinnovate e il pass esposto nell’auto che trasporta l’invalido.

I controlli

Il pass segue il disabile e il solo fatto di averlo ben in vista non salva l’automobilista dalla sanzione. «I controlli vengono effettuati e le sanzioni non mancano ma certo non è semplice scoprire chi ne approfitta o chi utilizza una concessione scaduta o rilasciata a un disabile deceduto. Il pass va riconsegnato, tanti lo fanno ma altri no» precisano dal comando dei vigili. L’assessore Ivano Cuccu promette che «un servizio così delicato che incide sulle persone più fragili va monitorato costantemente per evitare problemi a causa di coloro che dimostrano scarso senso civico». Le segnalazioni interessano in particolare le strade vicino alle scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti, quando spesso ci sono auto che occupano anche gli stalli riservati ai disabili. Altre segnalazioni arrivano da via Mariano IV dove gli spazi segnalati in giallo sono tranquillamente occupati da persone che «corrono nell’ufficio postale per prendere il numerino e fare le operazioni». Non c’è l’invalido ma l’utente che tutto è meno che disabile.