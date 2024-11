Caccia ai fondi regionali per i lavori all’ex Municipio 

Il Comune di San Gavino punta a valorizzare il centro storico e recuperare gli edifici che si trovano in uno stato di degrado e abbandono. Tra questi c’è il palazzo dell’ex Municipio che si affaccia sulla centrale piazza Marconi e che potrebbe essere usato per finalità di promozione della cittadina del Medio Campidano.

Per questo motivo il Comune, che ha già i soldi necessari alla ristrutturazione del tetto, ha chiesto alla Regione un finanziamento per il recupero dell’intero immobile. «Con 360mila euro sarà rifatta la copertura dell’edificio e la parte alta – rimarca il sindaco Stefano Altea che ha anche la delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica –. I soldi sono disponibili e stiamo procedendo all’incarico per la progettazione: di questi fondi, 128mila sono del nostro avanzo di amministrazione mentre gli altri sono finanziati dalla Regione». Ma i soldi non sono sufficienti, da qui la ricerca di nuovi fondi: «Abbiamo chiesto alla Regione 750mila euro – spiega Stefano Altea – partecipando a un bando sulla riqualificazione urbana per completare l’edificio: anche in questo caso un quarto dell’importo sarà finanziato con fondi regionali. Come per la partecipazione al bando per i campi da tennis, anche in questo caso, grazie al lavoro degli uffici, abbiamo la possibilità di completare un lavoro fondamentale per la riqualificazione di un edificio storico sangavinese. Così potrà essere ristrutturato il piano terra per intero». La destinazione d’uso sarà quella di infopoint e di centro per l’identità sangavinese.

