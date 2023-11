Caccia ai fondi per un’oasi di sport e verde in via dei Lotti  

Il Comune di Pabillonis va a caccia di fondi per trasformare un campetto da calcio in un impianto sportivo immerso in un’area verde e sostenibile. L’occasione è offerta da un bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni” emanato dal Ministero con il quale il Comune spera di ottenere 700mila euro. L’area di circa cinquemila metri quadrati è situata in via dei Lotti. Pabillonis aveva un progetto già redatto del valore di 800mila euro di un precedente bando non finanziato, che è stato adattato per rientrare nei requisiti del nuovo bando.

Tra alberi, siepi e sorgenti di energia rinnovabile, tra cui pannelli fotovoltaici è prevista la realizzazione di uno skate park, un circuito per mountain bike e un campo polivalente adatto per basket e padel. Il Ministero offre un finanziamento massimo di 700mila euro per ciascun progetto e sono previsti punteggi più alti per i progetti presentati in forma associata: Pabillonis ha scelto di collaborare con il Comune di Sardara per massimizzare le possibilità di successo. «Con questo progetto, andremo a riqualificare un’area periferica degradata, trasformandola in un luogo di svago e sostenibilità ecologica, per una iniziativa che rappresenta un passo importante nella direzione di una maggiore qualità della vita per i cittadini e per la tutela dell'ambiente», dice il sindaco Riccardo Sanna. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA