Caccia ai fondi per i lavori in via Cagliari 

Il Comune di Setzu ha partecipato a un bando della Regione per ottenere i fondi necessari alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di via Cagliari. In attesa di conoscere l’esito della gara, è stato approvato il progetto con il quale l’amministrazione intende intervenire nella strada all’ingresso del paese, in corrispondenza della rotatoria e della Circonvallazione.

Nello specifico dovrà essere ampliato il marciapiede da via Cagliari verso via Circonvallazione, e saranno sistemati alcuni tratti di cordonata e di marciapiede che risultano attualmente dissestati. Nel progetto redatto dall’ingegnere Fabio Dedola di Sinnai, è prevista inoltre la “regimazione” delle acque provenienti da via Circonvallazione, nella parte nord dell’abitato. Il costo dei lavori è di 118mila euro e, quando questi saranno assegnati, il cronoprogramma prevede che siano conclusi in 60 giorni consecutivi. ( g. g. s.)

