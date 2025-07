Caccia ai fondi per completare l’asilo comunale 

La notizia era nell’aria, ora arriva l’ufficialità: il Comune di Dolianova chiederà un nuovo mutuo per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’asilo di via dei Lavoratori chiuso dal 2020 per l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendi e altri lavori di ristrutturazione. Per completare le opere serviranno 250mila euro che il Comune richiederà a Cassa depositi e prestiti. Risorse necessarie per poter finalmente riaprire la struttura che potrà ospitare fino a 60 bambini. Negli ultimi anni, l’asilo nido comunale è stato ospitato nell’ex scuola materna di via Santa Maria ma con una capienza ridotta. L’edificio può infatti accogliere solo 24 bambini.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie si sono stipulate convenzioni con alcuni asili privati presenti nel territorio. La speranza ora è che con il nuovo intervento si possano finalmente riavere a disposizione le aule di via dei Lavoratori.

Il Comune negli anni scorsi ha investito nel progetto oltre mezzo milione di euro: 342mila euro nel 2021 per gli interventi sulla copertura e gli interni della struttura e 211mila , nel 2023, per la ripavimentazione e la sostituzione degli infissi. Dalle ultime verifiche sono emerse alcune criticità legate ai servizi igienici e all’impianto di riscaldamento. Problemi non rilevati nel precedente appalto e quindi esclusi dal computo dei lavori per i quali il Comune ha deciso di ricorrere a un nuovo prestito.

