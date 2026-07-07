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Macomer.
08 luglio 2026 alle 01:37

Caccia ai fondi necessari per la circonvallazione 

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Impegno congiunto di Comune, Regione e Provincia per completare la strada di circonvallazione che congiunge le aree industriali di Bonu Trau e Tossilo, a Macomer, strategica quando entrerà in funzione il termovalorizzatore dei rifiuti. La spesa stimata è dieci milioni di euro, di cui si dovrà fare carico la Regione. «Riprendiamo in mano questa grande incompiuta - dice l’assessore Danilo Masala - per realizzare un’opera fondamentale per far confluire il traffico pesante senza dover passare al centro della cittadina».

«Negli anni sono spariti anche 3,5 milioni destinati al completamento dell’arteria, grazie all'accordo di programma tra Provincia e Regione - dice l’ex sindaco Giuseppe Ledda -. La realizzazione del secondo lotto della Bonu Trau-Tossilo è fondamentale per il completamento della circonvallazione prevista dal Puc con l’obiettivo di evitare che il traffico pesante si riversi nelle vie centrali». Masala aggiunge: «Il Comune spende tanto per gli asfalti. Non vorremo che col traffico pesante questo intervento diventi inutile».

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