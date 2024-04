Caccia ai contributi per le vecchie stazioni 

Azione condivisa tra il Comune di Macomer e la Fondazione del Trenino verde della Sardegna per il recupero del finanziamento di 4 milioni e 700 mila euro, necessari per l’intervento di ristrutturazione, riconversione e valorizzazione, per fini turistici, delle case cantoniere e vecchie stazioni, lungo la vecchia linea turistica, tra Macomer e Bosa Marina.

Si tratta di finanziamenti regionali revocati, che potranno essere però recuperati, per dare forma all’iniziativa, risalente a qualche anno fa con un progetto presentato in forma associata da otto Comuni, quali Macomer (centro capofila), Sindia, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes e Bosa.

Sono interessate tre stazioni e sei case cantoniere della tratta ferroviaria che collega Macomer con Bosa e coinvolge le province di Nuoro e Oristano, le rispettive Sovraintendenze, l’Arst e la Regione.

I fondi, 4 milioni e 700 mila euro, finanziati a suo tempo dalla Regione, sono stati revocati per i ritardi accumulati negli scorsi anni. Ora, vista l’importanza strategica del progetto, sono ritenuti importanti da recuperare.

«Attendiamo le azioni della nuova Giunta regionale - dice il sindaco Riccardo Uda - per cercare di recuperare le risorse necessarie a realizzare l’intervento. Sono sicuro che la Fondazione per il Trenino verde della Sardegna potrà sostenere al meglio questo impegno. Si tratta di un progetto importante per lo sviluppo economico e turistico e per consolidare il legame storico di due territori, come il Marghine e la Planargia».

