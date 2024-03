Caccia ai beni degli oligarchi 

Sardegna amara per gli oligarchi russi amici intimi di Vladimir Putin. L’estate 2024 non promette niente di buono nella regione dove sono concentrati quasi un miliardo di euro di beni congelati dall’Unione Europea. Alisher Usmanov, Dmitry Arkadievich Mazepin, Oleg Deripaska e Petr Avenm, per citarne alcuni. È già iniziato il “censimento” dei beni dei magnati che presto potrebbero essere venduti per sostenere la resistenza dell'Ucraina. Nelle residenze sarde dei vip russi tira una brutta aria, dopo le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che annunciato l’intenzione di utilizzare i beni russi sequestrati o congelati per pagare nuove forniture militari da destinare a Kiev. La Gallura è un terreno di caccia promettente per l’Unione Europea e per il suo braccio armato in Italia, il Comitato di sicurezza finanziaria (organismo del Ministero del Tesoro). La confisca degli asset è una operazione legalmente rischiosa, ma sull’Unione Europea c’è il pressing degli Stati Uniti. Il patrimonio congelato in Gallura è notevole, si parla di ville (a Porto Cervo, Porto Rotondo e Palau), yacht, aerei, auto di lusso e terreni. Nei report delle Fiamme Gialle di Sassari e Olbia (i finanzieri hanno eseguito gli ordini di sequestro Ue) il valore stimato del tesoro gallurese dei magnati è compreso tra 800 milioni e un miliardo di euro.

Dipendenti in allarme

L’ulteriore stretta anti Putin preoccupa e non poco le tantissime persone che lavorano alle dipendenze dei russi ad Arzachena e a Olbia e tutti gli operatori dell’indotto. A questo, punto, infatti, si apre una fase di incertezza assoluta sul futuro della piccola, ma ricca, economia che ruota attorno agli oligarchi con residenze galluresi. Alisher Usmanov un anno fa aveva rilasciato un intervista dicendo di essere deciso a ritornare ad Arzachena appena possibile. Ma adesso l’aria è cambiata e non in meglio per il ricchissimo business man russo. Infatti il 13° pacchetto di misure Ue, varato lo scorso 23 febbraio, ha inasprito ulteriormente le sanzioni contro la Russia colpendo alcune sue attività. Usmanov, tra le altre cose, è accusato di avere acquistato testate giornalistiche ostili a Putin per ottenere la “normalizzazione” delle redazioni. Va ricordato che ancora oggi l’oligarca è cittadino onorario di Arzachena.

Controlli serrati

Stando a indiscrezioni, nei prossimi mesi saranno rafforzati i controlli sull’ingresso in Gallura di russi sanzionati dall’Unione Europea. A quanto pare, qualcuno è riuscito ad arrivare alla sua villa nelle ultime due estati e non gli sarà più permesso.

