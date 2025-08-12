Caccia agli inquinatori del nostro mare 

Per salvare vite umane e tutelare l’ambiente marino, combattendo ogni forma di inquinamento, la Guardia Costiera agisce anche ad alta quota. Perché quando l’elicottero della quarta sezione volo di Cagliari decolla dalla base di Decimomannu, l’equipaggio è pronto a gestire ogni imprevisto. Dall’alto, nel martedì della settimana di Ferragosto, i controlli su imbarcazioni e possibili inquinamenti sono più efficaci. E lo saranno anche in questi giorni da tutto esaurito nella spiagge della Sardegna: «Fino a domenica», spiega il contrammiraglio Giovanni Stella, «i servizi sono stati potenziati».

