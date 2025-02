Caccia agli incivili, raffica di sanzioni 

Oltre cento depositi abusivi di rifiuti segnalati e una raffica di sanzioni (non solo contro il “sacchetto selvaggio”) elevate. Oltre a controlli periodici (che però non hanno modificato di una virgola la situazione) nei vari insediamenti rom.

Il report

Che neppure Carbonia, alla pari di tanti altri centri, non sia una città che spicca per il senso civico coniugato al rispetto dell’ambiente, è del tutto evidente da anni. Il maleducato della porta accanto la fa spesso franca. Ma non sempre. È la fotografia che emerge dal report degli interventi della Polizia municipale eseguiti nel corso del 2024 nell’ambito delle attività di contrasto del fenomeno. Alcune situazioni sono totalmente prive di controllo. «Stiamo cercando in tutti i modi di stroncare questo fenomeno culturale e i numeri degli interventi lo dimostrano – spiega l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ma occorre fare i conti con la radicalizzazione di questi comportamenti, il fatto che ci siano solo una quindicina di agenti di polizia locale chiamati a svolgere anche altre mansioni e al fatto che abbiamo solo sette telecamere dedicate ma i siti vecchi e nuovi sono molti di più». E non giova la vastità del territorio comunale con i suoi 144 chilometri quadrati. Nel 2024 sono stati accertati 110 depositi incontrollati cui si sommano 40 richieste specifiche di interventi anche in zone private e soprattutto di pertinenza di medi o grandi centri commerciali dove lo stoccaggio di rifiuti era andato oltre le norme consentite. Nel conto del degrado occorre aggiungere anche i quindici veicoli abbandonati da anni sia in centro che i periferia e fatti rimuovere a suon di ordinanze. Ma ce ne sono almeno altrettanti, molti dei quali (già distrutti dalle fiamme) nelle campagne di Caput Acquas. E le scocche abbandonate di altre vetture sono presenti a fianco al primo lotto del neo nato parco lineare Rio Cannas: passeggiata con vista sul cimitero delle auto.

L’abbandono

Anche le ordinanze del diserbo dei terreni privati rimangono talora lettera morta (ma pure gli enti pubblici hanno di che farsi perdonare): dieci i provvedimenti assunti. Gli insediamenti rom principali (viale del Minatore e Sirai) sono stati controllati dalle pattuglie sei volte, una ogni due mesi: condizioni immutate (se non peggiorate).

Ma il 2025 si porta in dote 500 mila euro che il Comune non ha ancora usato per la bonifica di una serie di discariche abusive: «È l’anno buono – anticipa l’assessore – perché l’amministrazione ha posto come obbiettivo conferito ai dirigenti municipali l’avvio delle pratiche per la rimozione della maggior parte degli accumuli illegali prima che scatti la nuova gestione del servizio di nettezza urbana». E anche perchè non ci si può sempre avvalere della bontà dei volontari.

