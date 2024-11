Caccia agli ebrei, ora il governo trema 

Amsterdam. Il rischio di attacchi agli israeliani ignorato, le stoccate di Geert Wilders al premier tecnico Dick Schoof, il timore che i fatti di Amsterdam inneschino una spirale di violenze in tutta Europa. Ad Amsterdam e dintorni, quando sui social circolano ancora le immagini dell’assalto ai tifosi del Maccabi Tel Aviv, è l’ora delle polemiche.

Rischi sottostimati

Nel mirino innanzitutto le misure di sicurezza che, secondo il governo olandese, le autorità non avrebbero preso in vista del match Ajax-Maccabi, «sottostimando» le segnalazioni dell’antiterrorismo e del Mossad. Domani il premier Schoof affronterà il dossier in una riunione di governo che si preannuncia caldissima e sarà seguita, il giorno dopo, da un dibattito parlamentare altrettanto teso. I tifosi israeliani, con quattro voli speciali messi a disposizione da Israele nonostante lo Shabbat, hanno potuto lasciare l’Olanda, l’ultimo gruppo dei 3mila supporter volati ad Amsterdam potrà rimpatriare oggi.

L’allarme rosso sulla sicurezza delle comunità ebraiche sembra rientrato. «L’ondata di violenza è terminata. Pertanto, agli israeliani non viene impedito di passeggiare per la città», hanno reso noto le agenzie di sicurezza israeliane. Ma la metropoli olandese fa ancora i conti con quanto accaduto. Le autorità comunali hanno decretato il divieto di manifestazioni per tre giorni. «Questo è un momento terribile per la città», ha ammesso la sindaca Femke Halsema, usando la stessa parola - «vergogna» - scelta per definire gli attacchi anti-israeliani dal primo ministro olandese che ieri ha ricevuto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, volato in Olanda.

I video

Le violenze anti-israeliane potrebbero creare più di un grattacapo al primo ministro, un tecnico a capo di una coalizione di centro-destra nella quale dominano i sovranisti. E proprio il leader del Pvv Wilders non ha lesinato critiche al premier. L’ultima è sulla scarsa quantità di arresti: «Sono senza parole. La polizia ha appena confermato che nessuno è stato arrestato durante la caccia all’ebreo islamica ad Amsterdam giovedì sera. Tutti gli arresti sono stati effettuati prima e durante la partita di calcio e non durante il pogrom», ha scritto Wilders su X. In realtà, dei 63 sospetti individuati per le violenze di Amsterdam, secondo le autorità per qualcuno potrebbe essere disposto il fermo.

Ma ciò potrebbe non placare le speculazioni politiche, in Olanda e non solo. Sui social non smettono di proliferare video che raffigurano i tifosi del Maccabi inveire contro i palestinesi al rientro in Israele o, dall’altro lato, le foto degli aggressori. Il loro identikit, il più delle volte, corrisponde a giovani olandesi di origine araba.

RIPRODUZIONE RISERVATA