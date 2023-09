Caccia a scuole, ex caserme e vecchie colonie estive 

Caccia aperta a strutture d’accoglienza temporanea per i migranti in tutta Italia. Tra le altre cose, il ministero ha chiesto alle prefetture di avviare un monitoraggio di edifici vari, di proprietà dello Stato ma non solo, che possano essere riadattati per dare una casa provvisoria (in attesa dei procedimenti amministrativi necessari) alle decine di migliaia di persone che fuggono da guerre, persecuzioni, fame, cambiamenti climatici. I primi elenchi, anche in Sardegna, sarebbero già pronti: si parla di ex caserme e case circondariali, vecchie scuole, istituti di riposo inutilizzati, colonie estive in disuso, beni confiscati alla mafia. Ovviamente si cercano quelli nelle condizioni migliori, in cui eventuali lavori possano essere fatti nel più breve tempo possibile.

Siamo in emergenza, e sta accadendo purtroppo che un tetto a queste persone oggi venga dato in un container, una tenda, una palestra. E nella bozza di decreto che oggi andrà all’esame del Consiglio dei ministri, è previsto che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti minorenni, il prefetto «può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri ordinari, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni».

Intanto, mentre si dovranno costruire i Cpr (Centri dove il cittadino straniero può essere trattenuto in attesa di provvedimenti di espulsione) nelle regioni dove non ci sono, si allargano gli altri. In quello di Macomer – definito dai sindacati di polizia «una polveriera» – il numero dei posti salirà da 50 a 100.

