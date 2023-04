Caccia a salvezza e playoff 

Quattro partite al termine del campionato e sempre meno punti a disposizione. Così le quattro squadre sarde del girone G della Serie D non possono permettersi passi falsi se vogliono arrivare al risultato, cioè la salvezza (in tre casi) e i playoff.

A cominciare da domani, quando si giocherà la quattordicesima giornata di ritorno. L’Arzachena, unico club in corsa per conquistare un posto negli spareggi promozione, farà visita all’Angri, impelagato nelle retrovie: l’occasione buona per incamerare tre punti e attaccare la quarta posizione in una classifica particolarmente corta nella zona playoff e in quella playout. La squadra del tecnico Nappi punta a ripetere il risultato dell’anno scorso e, magari, ad andare più avanti.

L’Atletico Uri, reduce da due successi di fila (uno con la Casertana terza), giocherà in trasferta col fanalino di coda Aprilia: vincere significherebbe ipotecare la permanenza in Serie D. Risultato cui ambiscono anche la Cos, al momento a +3 sui playout e impegnata domani a Tertenia con la Lupa Frascati (quinta), e l’Ilvamaddalena, che ospiterà il Pomezia penultimo: un match da vincere assolutamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA