Caccia a nuovi mercati, un seminario con gli esperti 

Appuntamento in Camera di commercio oggi alle 16.30 per il seminario di internazionalizzazione per le strategie di comunicazione, gestione e delle criticità e coinvolgimento delle imprese nel mondo B2B. Obiettivo fornire strumenti pratici e strategie efficaci per affrontare con successo gli incontri B2B (business to business) volti a sviluppare relazioni commerciali internazionali. Dopo i saluti del segretario generale Carmelo Battaglia, parlerà Raffaello Benetti, mentre della preparazione agli incontri B2B si occuperà Gianfranco Lai. Il focus sarà su approcci pratici, tecniche di comunicazione, gestione delle criticità nelle fasi di negoziazione e collaborazione. Partecipazione gratuita. (g. pit.)

