Caccia a Kiev, la Nato «valuta» 

Ramstein. In oltre un anno di guerra molti tabù sono caduti. Al vertice del “gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina” – che raggruppa 50 Paesi, non solo aderenti all’Alleanza Atlantica – il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto apertamente che «è in corso una discussione» sull’ulteriore consegna all’Ucraina di «altri tipi di jet» dopo che la Polonia e la Slovacchia hanno fornito i loro Mig-29 di epoca sovietica. Fredda la Germania: per il ministro della Difesa Boris Pistorius i caccia tedeschi Tornado ed Eurofighter hanno capacità completamente diverse «da quelle necessarie nella situazione di combattimento che c’è ora in Ucraina».

Grana francese

Intanto si fa concreto il problema delle munizioni: l’Ue rischia d’incartarsi sul suo piano per dare all’Ucraina un milione di proiettili da 155mm entro un anno, come deciso poco più di un mese fa. Il ritardo è dovuto in gran parte alla Francia, che insistendo perché l’accordo politico di sostenere l’industria europea della difesa, con sovvenzioni all’aumento della capacità produttiva per produrre quel milione di munizioni, sia «tradotto fedelmente» nei testi legali. Il problema è che per Parigi l’intera filiera dovrebbe essere europea, il che escluderebbe alcune grandi aziende. Un’interpretazione troppo stretta (e troppo favorevole alla Francia) per la quasi totalità dei 27.

Fuoco amico

E se l’Occidente ha dei problemi, la Russia se li crea da sola. Un ordigno sganciato per errore da un bombardiere russo ha colpito la città di Belgorod, nei pressi della frontiera ucraina. Un episodio sul quale indagano le autorità russe e che si è risolto con un bilancio tutto sommato contenuto: tre feriti e quattro appartamenti gravemente danneggiati. Le immagini registrate da telecamere di videosorveglianza mostrano la bomba, “persa” da un Sukhoi Su-34, cadere sollevando una nuvola di polvere accanto a un’arteria di intenso scorrimento. Il traffico si ferma e poi, dopo 15 secondi, avviene l’esplosione che crea un cratere largo 20 metri. L’incidente ha fatto esultare gli ucraini. «Il cane - ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak - si è morso la coda. Perseguendo la distruzione dell’Ucraina, la Russia potrebbe autodistruggersi».