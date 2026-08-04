Cabudanne, tra musica e versi un focus su Gaza 

Seneghe epicentro della poesia, ma anche spazio di confronto sul presente. Da lunedì 24 al 6 settembre il paese accoglie Cabudanne de sos poetas, organizzato da Perda Sonadora. Oltre 40 appuntamenti diffusi tra piazze, antichi frantoi e luoghi storici dove si intrecciano versi, letteratura, musica, cinema. “Sguardi Meridiani”, filo conduttore, richiamo al sociologo Franco Cassano scomparso nel 2021, «è un invito a guardare il mondo a partire dal Sud e dal Mediterraneo, trasformando il mare in un ponte e il confine in un luogo di scambio - spiegano gli organizzatori - la poesia diventa così pratica civile e politica dell'ascolto, per dare voce alle periferie del mondo».

Tra i tanti ospiti Fabio Pusterla col suo “Fiumi nefrite vortici”; poesia italiana queer dell'ultracontemporaneità con i curatori Franco Buffoni, Francesco Ottonello, Giovanna Cristina Vivinetto, Giorgiomaria Cornelio e Sonia Caporossi. Dalla Spagna Clara Fiol Diols e il poeta Alfonso Brezmes. Il 6 settembre Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui diritti umani nel territorio palestinese presenta il suo saggio “La luce del risveglio”. A Seneghe tre giovanissimi poeti di Gaza portano la loro testimonianza della vita sotto i bombardamenti. Poi ancora spazio a poesia, musica ma Cabudanne accende un faro anche sull’Africa con gli incontri con la giornalista Antonella Sinopoli e la poetessa congolese Sarah Lubala.

Si rinnova anche l'appuntamento formativo con la "non-scuola" del Teatro delle Albe rivolta ai giovanissimi. Il "Premio nazionale di poesia del Mezzogiorno incontra il Cabudanne” dà il via anche al partenariato per iniziativa del Comune di Circello, dedicato alla poesia contemporanea in italiano e dialetto. Cabudanne 2026 segna anche l'accordo triennale tra il festival e la pinacoteca “Contini” di Oristano, una sinergia tra poesia e arti visive con lo scambio tra gli autori presenti a Seneghe e gli artisti in residenza al Foro Boario. A ottobre i primi due appuntamenti.

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