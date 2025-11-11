Cabriolu e il tiro dell’anno: «Fortuna...» 

Star per un giorno. Luigi Cabriolu si è guadagnato le luci della ribalta nazionale un sabato pomeriggio in maniera del tutto inaspettata. Nel match vinto dalla sua Confelici Cagliari contro l’Aquila (78-73), il playmaker ha firmato quello che in gergo viene un “circus shot”: un tiro spettacolare, praticamente da circo, appunto.

Rincorrendo un pallone che sembrava destinato a tornare nella metà campo difensiva, Cabriolu ha rilanciato in avanti in precario equilibrio, completamente alla cieca. E, incredibilmente, la palla è finita nel canestro, facendo esplodere il pubblico del PalaPirastu. A schizzare in piedi, a dire il vero, è stata anche la panchina aquilana, che contestava una probabile infrazione (le immagini mostrano il piede del giocatore forse sopra la linea di metà campo). Ma poco cambia: il gesto rimane memorabile.

La reazione

Il 26enne play esperino sceglie la via dell’onestà: «A dire il vero, il mio intento era solo quello di evitare l’infrazione di campo. Sapevo che Thiam era in mezzo all’area, quindi ho cercato di indirizzare la palla verso di lui. Quando il pallone è entrato, ci ho messo qualche secondo a realizzare. Guardando la panchina e le reazioni dei compagni, poi, mi è venuto da ridere».

La ribalta social è arrivata grazie al popolare profilo “La Giornata Tipo”, che ha pubblicato il video raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti: «Qualche mio amico mi aveva detto che avrebbero provato a inviare il video agli amministratori della pagina, ma non mi aspettavo un post. Per un cestista italiano, ricevere una pubblicazione da loro è un grande privilegio».

Il tabù trasferta

Al di là della magia di Cabriolu, la vera notizia del sabato è stata la vittoria contro l’Aquila, frutto della miglior prestazione stagionale della squadra. «Sono d’accordo», conferma, «stiamo lavorando tanto per trovare fluidità nel nostro gioco e sabato si è visto». Il rendimento esterno resta però un punto critico: tre sconfitte su tre, scarto medio di 15 punti. «Non è semplice trovare una ragione», spiega Cabriolu, «a Marigliano eravamo partiti bene, poi abbiamo perso fluidità e fiducia e non siamo riusciti a tenere il passo della loro aggressività». La prossima sfida sarà domenica (18) sul campo della Stella Azzurra Viterbo, squadra mai battuta dalla Confelici e tornata al completo dopo alcuni infortuni. «Vengono da due vittorie consecutive, saranno in fiducia», conclude, «noi dovremo lavorare duro e dare continuità al percorso che stiamo seguendo».



