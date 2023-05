Cabras, un duello  nel lido di quarzo 

La posta in gioco è alta e va oltre il verdetto delle urne del prossimo 28 e 29 maggio. Sulla carta Cabras ha tutto per essere vincente e non solo nei confini oristanesi. I beni storico-archeologici sono ormai una certezza come confermano i 30mila biglietti staccati nei primi 4 mesi del 2023 fra il sito di Tharros, il museo e i Giganti di Mont’e Prama. Eppure mancano strutture ricettive e un sistema di accoglienza all’altezza delle richieste. C’è poi l’altra scommessa: tutelare la bellezza ambientale della costa del Sinis e promuovere un turismo sostenibile che non può più fare a meno dei servizi di base. E così le zone umide, paradiso di biodiversità da valorizzare e un’economia che vive di pesca e di un’agricoltura «oggi in forte sofferenza» ripetono i produttori. In piena salute il settore della viticoltura con fatturati importanti per le aziende e vini pluripremiati. Le occasioni sono tante e Cabras non può più essere la cittadina delle chance mancate, ancor più adesso con il treno del Pnrr in corsa.

Cabras. Una terra baciata da Dio. Incastonata fra gli stagni e un mare mozzafiato, il paese lagunare è a buon diritto la “perla” del Sinis. Da queste parti il patrimonio ambientale fa il paio con le ricchezze culturali e un’economia in cui pesca, gastronomia e viticoltura si intrecciano sempre più con il turismo. Un capitale di potenzialità enormi che ancora stenta a decollare. Qui si gioca la vera sfida fra il sindaco uscente Andrea Abis e Gianni Meli, candidato alla fascia tricolore.

La scommessa

La posta in gioco è alta e va oltre il verdetto delle urne del prossimo 28 e 29 maggio. Sulla carta Cabras ha tutto per essere vincente e non solo nei confini oristanesi. I beni storico-archeologici sono ormai una certezza come confermano i 30mila biglietti staccati nei primi 4 mesi del 2023 fra il sito di Tharros, il museo e i Giganti di Mont’e Prama. Eppure mancano strutture ricettive e un sistema di accoglienza all’altezza delle richieste. C’è poi l’altra scommessa: tutelare la bellezza ambientale della costa del Sinis e promuovere un turismo sostenibile che non può più fare a meno dei servizi di base. E così le zone umide, paradiso di biodiversità da valorizzare e un’economia che vive di pesca e di un’agricoltura «oggi in forte sofferenza» ripetono i produttori. In piena salute il settore della viticoltura con fatturati importanti per le aziende e vini pluripremiati. Le occasioni sono tante e Cabras non può più essere la cittadina delle chance mancate, ancor più adesso con il treno del Pnrr in corsa.

La rivoluzione

Andrea Abis, funzionario regionale, è pronto a continuare la “sua rivoluzione” iniziata cinque anni fa. «Cabras ha un carattere d'avanguardia rispetto ad altre realtà – commenta –Ora il Comune è diventato una macchina di programmazione, ciò ha permesso di mettere in campo opere collegate fra loro da una visione politica». Il sindaco sa bene che questa attività «pur non visibile al cittadino» è fondamentale per il futuro. «Siamo un luogo di cultura ma dobbiamo creare servizi cultuali. Abbiamo fatto un salto di qualità con la Fondazione Mont’e Prama che io ho fortemente voluto e che difenderò sempre da tutto e da tutti». Ricorda i 10 milioni di investimenti, i progetti per le chiese e il lungostagno. «Questa offerta di risorse è innanzitutto nella disponibilità dei cabraresi che avranno una qualità della vita diversa e poi è a disposizione dei turisti. Prima di tutto bisogna capire che è una ricchezza nostra». Abis sottolinea con orgoglio l’approvazione del Piano particolareggiato del centro storico e del Piano di utilizzo del litorale che «consentirà servizi per la balneazione nel rispetto ambientale. Oltre a creare lavoro, stimiamo circa 100 buste paga intorno al Pul». Tanti i progetti per i giovani, il sociale e le opere pubbliche. Con la lista “Progetto Comune”, fondata sui «contenuti» e senza il sostegno dei partiti spera di vincere per completare l’impresa avviata nel 2018.

La condivisione

Dai banchi dell’opposizione, Gianni Meli è pronto a fare il salto e a guidare il Comune. «Cinque anni fa inizia un percorso con un gruppo di cittadini e adesso la mia candidatura è frutto di quel percorso». Imprenditore agricolo, il suo primo obiettivo è «ascoltare i cittadini e far sentire loro la vicinanza dell’amministrazione». “Politica del fare e del condividere” è scritto a chiare lettere sui dépliant elettorali e punta sul coinvolgimento delle associazioni e «sulla necessità di riallacciare i rapporti con la Fondazione Mont’e Prama, un ente fondamentale per il futuro di Cabras». In cima all’agenda della lista “Insieme per Cabras e Solanas” figurano il Puc e ancora massima attenzione per il rilancio della zona costiera. «Servono servizi nel rispetto dell’ambiente. Strutture che potranno creare anche nuova occupazione - sostiene Meli – Vorremmo creare un modello turistico con la partecipazione pubblico-privata». E ancora valorizzare le zone umide, offrire nuovi itinerari turistici. «Abbiamo tante ricchezze ma purtroppo i nostri giovani vanno via. Dobbiamo riuscire a creare le condizioni perché si possano realizzare qui, a casa loro». E tra i tanti progetti per i più giovani anche un’area skate e street art. «Noi ci crediamo, siamo pronti a far crescere la nostra terra».

