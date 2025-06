Cabras, ruspe nella laguna 

Nel canale 17, che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s'ittiri al mare, finalmente scorre l’acqua. Si può vedere già il risultato dei lavori realizzati dal Consorzio di bonifica per il ripristino dell'ossigenazione della laguna. A Cabras invece per non correre il rischio di vedere una distesa di muggini, orate e spigole morte sullo stagno, il sindaco ha emanato un’ordinanza urgente per eliminare l'accumulo di fanghi che ostacola il naturale ricambio idrico, compromettendo la qualità delle acque.

Cabras e Arborea

Nella laguna di Cabras la situazione è allarmante, almeno a leggere una relazione del Centro marino internazionale. Gli esperti hanno evidenziato che l'accumulo di sedimenti e fanghi, che ostacolano il naturale ricambio idrico, potrebbe compromettere la qualità delle acque e l'equilibrio dell'ecosistema lagunare con rischi sanitari legati a possibili fenomeni di moria. Da qui il provvedimento del sindaco, Andrea Abis, che ordina subito di liberare i canali.

«La salvaguardia dell'ecosistema stagno è una priorità assoluta, questi interventi sono urgenti ai fini di scongiurare processi di putrefazione e il conseguente rischio sanitario», denuncia Abis.

«I lavori a Cabras iniziano oggi – assicura Corrias - anche con l’aiuto di un mezzo con un braccio lungo di 15 metri. Impossibile sapere però quanto l’intervento durerà». Ieri invece i lavori sono iniziati a S’Ena Arrubia, territorio di Arborea.

Fine lavori a Marceddì

A Marceddì invece i lavori sono alla battute finali. «Non ci sembra vero - dice Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca che da anni battagliava per ottenere questo intervento - Dove un mese fa si poteva camminare perché l’acqua, a causa dei canali tappati non entrava, ora si nuota. I mezzi in alcuni punti hanno scavato fino a 4 metri. È chiaro che per avere un lavoro ottimale ci vorrebbe anche una draga ma per ora ci accontentiamo».

Tutto il materiale eliminato dal canale per ora si trova sopra la scogliera: «In attesa di uno studio ingegneristico - spiega ancora una volta Carlo Corrias, presidente del Consorzio di bonifica - che servirà per capire se quel materiale potrà restare lì o meno».

Raccolta di arselle

Intanto però non si possono ancora pescare le arselle. L’Asl 5 a fine maggio ha vietato la pesca e la commercializzazione dei molluschi a causa della presenza di un batterio nelle acque. «I risultati delle nuove analisi arriveranno questi giorni - ha precisato Loi - Speriamo bene».

