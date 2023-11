La dottoressa Marina Matta andrà in pensione l’11 dicembre «ma i suoi pazienti di Cabras, Nurachi, Baratili e Riola non avranno alcun problema», assicurano dall’Asl 5. «Dal giorno dopo infatti i pazienti potranno far riferimento a Mauro Massa, che ha accettato l’incarico provvisorio di un anno come medico di medicina generale». Non solo: «I pazienti in carico alla dottoressa Matta verranno assegnati dai nostri stessi uffici al dottor Massa», precisano dall’Asl 5. ( s. p. )

