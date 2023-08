«Cabras le sarà per sempre riconoscente» 

Nella chiesa degli artisti anche la comunità di Cabras, idealmente presente col sindaco Andrea Abis che ha seguito la cerimonia funebre insieme a Cristiano Murgia, il fratello di Michela. Il primo cittadino, coetaneo della scrittrice, ha condiviso con lei una parte del percorso scolastico: «Bravissima a scuola, voti sempre alti. Era una leader anche in gioventù. Una guida saggia e carismatica per i più piccoli a cui offriva preziosi consigli».

Abis prima del funerale ha incontrato la famiglia queer di Michela Murgia nella casa vicino alla stazione di Trastevere. Con lui anche Rosalba Loi e Alessandro Contu, arrivati da Cabras per rendere omaggio all'amica della quale conservano un ricordo molto vivo. «Sono qui – spiega il sindaco – per esprimere la gratitudine di tutta la comunità nei confronti di Michela, che lascia un segno profondo nella società e nel mondo della cultura con il suo pensiero e le sue azioni. La sua eredità è un patrimonio di idee che ha un valore di cui ancora non ci siamo pienamente resi conto. In lei ho visto tanta “cabraresità” nelle battaglie che ha affrontato per difendere la libertà di tutti e nel modo di affrontare la vita. Non si è mai risparmiata e con grande ostinazione e tenacia ha cercato sempre di raggiungere con spirito “sardo” obiettivi importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA