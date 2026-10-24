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Sestu.
25 ottobre 2026 alle 00:30

Cabras lascia il coordinamento di FdI 

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Gianluca Cabras, dice addio al direttivo di Fratelli d’Italia di Sestu.

«Scelgo di fare un passo di lato e lasciare il mio incarico per dedicarmi alla famiglia, alla salute e al lavoro. È una scelta limpida e personale. La mia passione non si spegne, torno a essere un sardo libero, per prepararmi al futuro che verrà», annuncia il trentaseienne, candidato per la prima volta nel 2010 nel Popolo della Libertà.

E aggiunge: «La politica è una passione profonda che mi accompagna ormai da 17 anni, nata quando ero poco più che un ragazzo. Non l’ho mai vista come un mestiere, e infatti nella vita mi occupo di tutt’altro. In un tempo in cui fare politica è diventato sempre più difficile, perfino per me che ero il più giovane del Circolo Tricolore di Sestu, avverto oggi più che mai il bisogno di riflettere sul domani e di ritrovare quell’umanità e quell’ascolto autentico, per riuscire a portare quel valore aggiunto che da sempre mi appartiene».

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