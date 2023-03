Cabras è il nuovo segretario del Pd 

Fabio Cabras, 35 anni, è il nuovo segretario cittadino del partito democratico di Serramanna. Coordinatore in una cooperativa di servizi, succede nella carica a Davide Batzella (neo consigliere comunale di minoranza), e conferma la linea giovane ai vertici dem di Serramanna.

«Il Pd non chiude la porta a nessuno: sono per un partito aperto a tutti, anche a Serramanna», sono le prime parole del nuovo segretario che ha incassato il voto dell’assemblea congressuale. «Le sue attitudini e la sua capacità di coinvolgimento saranno preziosi per il rilancio del nostro partito a Serramanna», si legge in una nota del partito democratico, «esprimiamo i più sinceri auguri a Fabio e alla nuova direzione del Pd serramannese per il loro futuro lavoro, e ringraziamo il segretario uscente Davide Batzella, la segreteria e la direzione uscente per il lavoro svolto e per il profondo impegno durante il loro mandato».

