Caboni e Abate, sold out a Villacidro 

I due nuovi appuntamenti del Dicembre Letterario organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna con la direzione artistica di Giuditta Sireus, sono dedicati ai protagonisti della letteratura isolana assai amati dal pubblico. Questa sera, infatti, posti esauriti al Caffè Letterario di piazza Zampillo a Villacidro per gli incontri con la scrittrice di San Sperate Cristina Caboni e con il giornalista e romanziere Francesco Abate. L’organizzazione ha però aperto una lista d’attesa per far spazio ai prenotati in caso di rinunce.

Ma veniamo agli incontri. Il primo è alle alle 17.30: Caboni presenterà il suo nuovo romanzo “La collana di cristallo” (Garzanti) in dialogo con Federica Musu; a seguire, alle 19, sarà protagonista Abate con “Il misfatto della tonnara” (Einaudi) con Giuditta Sireus.

