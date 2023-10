Caboni: da un disegno l’idea del libro  

Essere ciò che si desidera, senza limiti o condizionamenti esterni. Conquistare la propria libertà, dare slancio all'energia creativa, anche quando tutto sembra richiamare alle regole di un presunto ordine, travestito da paura di osare. Juliet Meriwether ha imparato a fare del suo istinto l'unica guida affidabile, e l'ha imparato a prezzo di delusioni ed equivoci. Fin da bambina ha sempre voluto lavorare il vetro, come i maestri vetrai di Murano, che creano dal nulla apparente opere straordinarie. In pochi credono nel suo sogno, ma lei è tenace: la sua determinazione sarà la sua migliore alleata. Dall'ispirazione profonda di Cristina Caboni nasce “La collana di cristallo”, Garzanti, in libreria da oggi.

Il concorso del giornale

Il suo decimo romanzo si lega a un ricordo di quando era bambina: «A sette anni», racconta l’autrice, «ho trascorso due settimane a Venezia e dintorni, grazie a un premio vinto con L’Unione Sarda. Era un concorso di disegno dedicato ai più piccoli. Arrivai prima e partii. Incredibile e bellissimo. Da allora l’atmosfera magica di Venezia mi è rimasta nel cuore e ora ho deciso di darle voce. Quel disegno, in casa, lo conserviamo con gelosia».

La trama

Una storia che dona l’entusiasmo per credere in ciò che si desidera e che regala la speranza di ottenere i risultati attesi. Juliet è sempre stata affascinata dal vetro, ma il suo desiderio non è condiviso dalla sua famiglia: suo padre e i suoi fratelli sono persone di successo. Lei invece ha abbandonato la facoltà di medicina; ha frequentato un dottorato in Arti visive, anche se i suoi lo ritenevano una perdita di tempo, e ora ha addirittura vinto la selezione per entrare all'Accademia del vetro di Murano: sarà la prima donna a frequentarla e da Seattle, dove abita, andrà nella Laguna, troppo lontano perché possa essere controllata da chi pensa che non sia in grado di badare a se stessa. La narrazione delicata e coinvolgente, il ritmo cadenzato sulla perfetta fusione tra sequenze descrittive e dialoghi e le epigrafi, precise e puntuali in testa a ogni capitolo, rendono la lettura un momento di piena gratificazione emotiva. Juliet ha una volontà ammirevole, che si fonde con la sua metà fragile, quella del suo animo dolce e sensibile. È giovane ma ha le idee chiare: non vuole essere imprigionata in una gabbia, anche se dorata. La storia procede per quadri intrecciati. Sullo sfondo c’è Marietta Barovier, la vetraia più famosa di Venezia, vissuta nel XV secolo, alla quale è attribuita l'invenzione delle perle rosetta. Lavora il vetro come e meglio degli uomini, unici ammessi nelle fornaci, e la sua esperienza ispirerà le altre due vicende: quelle di Marina e di Juliet, che ci portano nel presente più o meno attuale. «Ho letto e studiato tanto», spiega ancora l'autrice, «ho visitato le fornaci e mi sono documentata sia attraverso l’esperienza di chi svolge la professione sia attraverso le storie che nel tempo sono state raccontate. Su tutte, mi ha colpito il valore storico e il livello artistico dell'opera di Crawford, proprio sulla figura di Marietta». In un crescendo di incroci le donne scoprono di essere legate: amano lavorare il vetro e si scontrano con la mentalità retriva secondo cui solo gli uomini abbiano le doti necessarie per farlo. Dimostreranno non solo di essere all'altezza del compito, ma di avere anche tanta creatività e la passione di chi sente il mestiere nel sangue. Marina potrà contare sull’amore di Zeno e sulla collaborazione delle dipendenti, che la rinfrancano con la forza della solidarietà femminile. Juliet punterà sulle sue forze per convincere chi la guarda con sospetto. E quando il coraggio vacillerà, Marcus le ricorderà quanto sia speciale il percorso che ha scelto.

