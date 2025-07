Cabine per le fototessere accessibili a tutti 

Sì di tutto il Consiglio comunale all’installazione di una o più cabine per le fototessera adatte alla fruizione da parte dei disabili vicino alle sedi comunali.

La proposta è stata portata nel parlamentino di via Porcu dalla capogruppo del Pd in Consiglio Barbara Cadoni: «Le cabine per fotosfera accessibili a tutti, spesso chiamate “No limits”, sono progettate per essere utilizzate da persone con disabilità motorie, compresi coloro che si spostano in carrozzina. Questo perché presentano caratteristiche specifiche per garantire un facile accesso, come una panca richiudibile, un sistema di regolazione automatica della telecamera che si adatta all’altezza dell’utente, e uno spessore minimo del pavimento per agevolare l’ingresso delle carrozzine», spiega Cadoni nel documento discusso in Consiglio.

Un esempio è la cabina già presente vicino all’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari. La proposta è di «installarne delle altre vicino a edifici pubblici e comunali, partendo dal Municipio di via Porcu o zone limitrofe, che potrebbero servire per i portatori di disabilità alle prese con pratiche negli uffici comunali, prima fra tutti l’emissione o il rinnovo del documento d’identità». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA