Cabine elettriche della cittadina riqualificate in chiave artistica 

Le cabine elettriche di Lanusei sono pronte per essere riqualificate. Una, nei pressi di piazza Marcia, diventerà la tela per un’opera d’arte, con lo scopo rendere più gradevole lo spazio urbano e il paesaggio. Alcuni cittadini si stanno adoperando per trovare idee e progetti per renderla più decorosa. Al momento, sono terminati i lavori di messa in sicurezza e tinteggiatura della cabina in piazza Marcia, delle due site all’interno del Nur Archeo Park del Bosco di Selene, e di quella in via Ospedale. Il processo è stato possibile grazie alla collaborazione con Enel che promuove in tutta Italia la riqualificazione delle proprie cabine in chiave artistica o in modo che siano più integrate nello spazio urbano