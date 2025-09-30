VaiOnline
Villaspeciosa.
01 ottobre 2025 alle 00:35

Cabina Enel nella zona Pip 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Consiglio comunale di Villaspeciosa ha deliberato la concessione di un’area (ottomila metri quadri) nella zona Pip all’Enel, che realizzerà una cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione a servizio dell’abitato di Villaspeciosa e dei paesi limitrofi. Questo sistema potrà dare più energia e stabilizzazione alla rete elettrica ai territori speciosesi.

«Siamo soddisfatti», dice il sindaco Gianluca Melis, «questo intervento dovrebbe permettere a chi oggi vuole di installare un impianto fotovoltaico sul tetto, perché questa cabina aumenterà la possibilità di connessione. Inoltre permetterà ai cittadini una stabilizzazione dell’energia. Avremo una cabina per il nostro paese che ci permetterà di avere più energia. L’infrastruttura non avrà un impatto ambientale devastante: lla vegetazione nasconderà la struttura».

Inoltre, continua Melis, «l’Enel ci ha chiesto di costruire nei terreni comunali (sempre zona Pip). Ha riconosciuto un indennizzo a metro quadro per le persone che compreranno in quella zona». Di conseguenza, il Comune incasserà 200mila euro che utilizzerà per le opere primarie e all’interno dell’area Pip. «In questo modo – aggiunge il sindaco – saranno risorse da investire nella nostra area». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 