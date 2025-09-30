Cabina Enel nella zona Pip 

Il Consiglio comunale di Villaspeciosa ha deliberato la concessione di un’area (ottomila metri quadri) nella zona Pip all’Enel, che realizzerà una cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione a servizio dell’abitato di Villaspeciosa e dei paesi limitrofi. Questo sistema potrà dare più energia e stabilizzazione alla rete elettrica ai territori speciosesi.

«Siamo soddisfatti», dice il sindaco Gianluca Melis, «questo intervento dovrebbe permettere a chi oggi vuole di installare un impianto fotovoltaico sul tetto, perché questa cabina aumenterà la possibilità di connessione. Inoltre permetterà ai cittadini una stabilizzazione dell’energia. Avremo una cabina per il nostro paese che ci permetterà di avere più energia. L’infrastruttura non avrà un impatto ambientale devastante: lla vegetazione nasconderà la struttura».

Inoltre, continua Melis, «l’Enel ci ha chiesto di costruire nei terreni comunali (sempre zona Pip). Ha riconosciuto un indennizzo a metro quadro per le persone che compreranno in quella zona». Di conseguenza, il Comune incasserà 200mila euro che utilizzerà per le opere primarie e all’interno dell’area Pip. «In questo modo – aggiunge il sindaco – saranno risorse da investire nella nostra area». (l. e.)

