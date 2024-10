Cabina elettrica va in tilt Cancellati cento treni, ritardi fino a quattro ore 

Roma. Più di cento treni cancellati tra alta velocità, intercity e regionali; ritardi fino a quattro ore, caos nelle stazioni e rallentamenti fino a sera; migliaia di turisti e pendolari bloccati sulle banchine in attesa di notizie. Un guasto alla linea di alimentazione elettrica nel nodo ferroviario di Roma ha spaccato in due l’Italia, creando enormi disagi ai viaggiatori. La circolazione si è bloccata intorno alle 6.30 quando - spiegano i tecnici - si è verificata una «disconnessione degli impianti» dei sistemi informativi, sia a Termini che a Tiburtina, le due principali stazioni romane. In seguito alla disconnessione, i treni si sono fermati e i monitor informativi si sono spenti all’improvviso. Dopo circa tre ore la circolazione ha ripreso, ma con fortissimi rallentamenti e corse cancellate: una giornata da incubo negli scali ferroviari da Napoli a Milano, da Firenze a Bologna. L’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio, escludendo da subito l’ipotesi di un attacco hacker e chiedendo scusa ai viaggiatori, ha parlato di un guasto «raro» che ha colpito la cabina elettrica di alimentazione dell’impianto nel nodo di Roma. Un guasto che secondo l’ad di Fs Stefano Donnarumma si è verificato ben prima delle 6: «Si è tranciato un cavo, sono entrate in funzione le batterie che hanno mantenuto tutto accesso fino alle 6 del mattino e quindi nessuno di è accorto di questo». Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dice che «chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere», e accusa «un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo. Poi il tempo di reazione di fronte a questo errore non è stato all'altezza della seconda potenza industriale d’Europa».

