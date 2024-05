Cabina elettrica, no dell’Aula: «Ora basta» 

No di tutto il Consiglio comunale di Selargius alla nuova cabina elettrica che E-Distribuzione vuole costruire nella località Bi ‘e mesu, in piena campagna.

«L’ennesimo intervento nel nostro agro già tormentato da altre speculazioni», la posizione bipartisan del parlamentino di piazza Cellarium che ha votato contro la proposta presentata pubblicamente in Comune lo scorso gennaio.Un intervento che di fatto comporterebbe l’utilizzo di un ettaro di agro, fra mega impianto elettrico e verde a contorno studiato per ridurre l’impatto. Sullo sfondo c’è il parere negativo del settore Urbanistica, «essendo in zona agricola non è conforme dal punto di vista urbanistico, salvo che il Consiglio comunale non decida diversamente».

No bipartisan

Alla fine la pratica - come previsto - è stata bocciata da tutta l’assemblea civica. Compreso il sindaco Gigi Concu: «Abbiamo proposto zone alternative», ha spiegato in Consiglio comunale, «per esempio un terreno in via Nenni, ma vogliono costruire nell’agro: oggi siamo chiamati a esprimere il nostro parere, che per quanto mi riguarda è negativo». Sulla stessa linea il resto della maggioranza: «Siamo assolutamente contrari al fatto che la cabina venga realizzata in campagna, possono farlo nella zona industriale», le parole di Andrea Delpin. Fra gli interventi quello del presidente della commissione Urbanistica Pierpaolo Ambu: «Gli uffici hanno svolto il loro lavoro, adesso spetta a noi la responsabilità di decidere», ha detto per poi votare contro la proposta di E-Distribuzione.

Il caso Tyrrhenian link

Tutti d’accordo sulla bocciatura, in primis la minoranza. «Il nostro è un no forte e chiaro, quella è una zona agricola e tale deve continuare ad essere», il commento di Dino Deiana. «Non è pensabile che chiunque può comprare un ettaro di terra e fare quello che vuole nel nostro territorio». Contrario anche Franco Camba, che durante il dibattito ha richiesto un emendamento per modificare la delibera e rendere più incisiva la bocciatura del Consiglio: «Il nostro dissenso lo abbiamo espresso da tempo, la stessa celerità del no a E-Distribuzione però l’avrei voluta vedere anche quando si parlava del Tyrrhenian link».

La prossima settimana - salvo slittamenti - è fissata la conferenza dei servizi in Città metropolitana per l’autorizzazione, sperando che il no di Selargius serva a modificare la localizzazione: «Abbiamo deciso di esprimerci subito», ribadisce il sindaco Concu, «in modo che si sappia la posizione contraria del nostro Comune».

