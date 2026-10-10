Cabina elettrica messa in sicurezza dopo mesi di proteste 

Dopo mesi di attese e di proteste è stata finalmente messa in sicurezza la cabina dell’Enel in via Turati. Lo spazio era abbandonato da tempo e negli ultimi tempi era diventato una discarica con gli incivili che oltre la recinzione arancione stavano abbandonando buste, macchine da caffè e altro. Gli operai hanno ripulito tutto, chiuso e tinteggiato e portato via anche i cartelli stradali che erano stati abbandonati in un’aiuola tempo fa dopo precedenti lavori.

Le cabine Enel distribuite in centro e nel litorale, nell’ambito del progetto di efficientamento energetico del Pnrr, sono in tutto 29. La maggior parte sono state sistemate nei cortili delle scuole le altre nelle vie appunto Turati (nel cortile della clinica), Copernico, Umbria, Fadda e nella zona di Is Paris dove c’è il campo di calcio a Flumini. Sono cabine di media tensione: in pratica l’energia arriva in media tensione e esce in bassa distribuita alle diverse abitazioni. Un'altra enorme cabina, quella Quartu sud è in corso di realizzazione nella porta del Molentargius in via Don Giordi.

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