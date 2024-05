Cabina di coordinamento sul Pnrr 

Anche nella prefettura di Nuoro sarà istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto Giancarlo Dionisi, per l’efficace attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, attività prevista dal Governo Meloni per il rafforzamento del supporto in favore degli enti locali cui è stata assegnata l’esecuzione, su base territoriale, degli interventi programmati nel Piano. L’organismo vedrà la partecipazione anche del commissario della Provincia, di un rappresentante della Regione, della Ragioneria generale dello Stato, dei sindaci dei Comuni titolari di interventi del Pnrr e i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi da attuare a livello provinciale, di volta in volta interessati. È quanto deciso ieri nella riunione in videoconferenza, presieduta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dai ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto, a cui ha partecipato anche il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi.

La cabina di coordinamento dovrà agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti attuatori a livello territoriale.

