Cabiddu: «Ho avuto fiducia nella giustizia» 

«Sono stati due anni molto delicati ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia».

Hansel Cabiddu, ex sindaco di Gonnesa e attuale consigliere di minoranza, il giorno dopo il suo proscioglimento sul crollo del ponte di Fontanamare, non nasconde la soddisfazione per la decisione del giudice per le indagini preliminari. La prima udienza davantial Gip risale a novembre, sono seguite nuovi approfondimenti e giovedì è arrivata la pronuncia del giudice: l’ex sindaco è stato prosciolto per non aver commesso il fatto. Cade così l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. «Anni delicati, non solo sotto il profilo politico ma anche personale - dice Cabiddu - non è facile trovarsi in queste situazioni per chi non è abituato a frequentare le aule del Tribunale ma sono sempre stato sicuro che la giustizia avrebbe fatto il suo corso. Ora posso chiudere questa vicenda». Il ponte è crollato nell’aprile del 2020 al passaggio di un camion dei rifiuti, i due operatori a bordo rimasero fortunatamente illesi. Da allora per due anni la spiaggia è rimasta irraggiungibile. «Da subito ci siamo messi al lavoro per la ricostruzione - dice Cabiddu - Gonnesa ha finalmente il suo ponte ed è una soddisfazione vedere che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto lasciato dalla nostra amministrazione, con la tecnologia all’avanguardia che ne fa il primo in Europa nel suo genere». (a. pa.)

