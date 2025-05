Cabasino: addio al camice (mai indossato) 

Ieri ha chiuso le porte del suo ambulatorio di via San Giovanni per sempre: dopo 45 anni di servizio, 43 dei quali trascorsi a Pula, Walter Cabasino, «medico senza camice per mettere a proprio agio i pazienti», va in pensione. «Non ho mai smesso di amare questo lavoro», giura: «Stare in mezzo alla gente è stato un privilegio».

Il primo giorno da medico a Pula.

«Me lo ricordo ancora, il mio primo ambulatorio si trovava in via Cagliari. A colpirmi fu l’accoglienza della gente, capii subito che questo paese sarebbe diventato casa mia».

Com’è cambiato il paese dal suo arrivo a oggi?

«Quando arrivai, l’economia di Pula era ancora fortemente incentrata sull’agricoltura, anche se si intravedevano le potenzialità del turismo. Oggi Pula è una delle perle turistiche dell’Isola: il centro urbano, Ztl e isola pedonale, ma anche i tanti negozi, certificano questo cambiamento».

Cosa significa essere medico tra la gente?

«Vuol dire conoscere non solo i problemi di salute, ma anche condividere gioie e dolori familiari. Quando andavo in visita mi sentivo a casa: in campagna elettorale, quando ai miei pazienti chiedevo il voto e mi dicevano che gli dispiaceva ma avrebbero votato per un parente, scherzando rispondevo loro che anche io ero uno di famiglia».

Quanto è stata utile la sua professione di medico per diventare sindaco?

«Moltissimo, non solo per le conoscenze ma perché mi ha aiutato a vivere in mezzo alla gente, a conoscerne i problemi e a sviluppare la capacità di ascolto, requisito fondamentale per chi vuole amministrare».

Un pensionamento rimandato più volte.

«L’idea di abbandonare i miei pazienti senza una guida di riferimento mi assillava, non avrei mai potuto lasciarli senza una figura di riferimento. Sono sempre stato un sostenitore della sanità pubblica, in un momento di difficoltà come questo il medico di condotto è quanto mai prezioso».

C’è già un suo sostituto?

«Sì, saranno in due a occuparsi dei miei pazienti, si tratta di medici molto preparati, sono contento siano loro a prendere il mio posto».

Il momento più difficile della sua carriera?

«Sicuramente quello caratterizzato dal Covid, la prima ondata soprattutto, dove noi medici di base eravamo in prima linea, spesso a combattere da soli. Di quel periodo ricordo anche il grande lavoro, nell’hub di Pula vaccinammo 3.500 persone. Ci sono anche momenti belli, come l’accoglienza ricevuta in Bosnia per quanto avevo fatto per quelle persone arrivate a Pula negli anni Novanta, in fuga dalla guerra dei Balcani».

Sempre meno giovani scelgono di fare il medico di famiglia per guadagnare di più con le prestazioni a gettone. Perché?

«Il problema sta a monte, serve una riforma radicale della sanità pubblica. La sanità territoriale deve essere potenziata e occorre una rete di collaborazione con le strutture principali».

Cosa le mancherà di più di questo lavoro?

«Mi mancherà il contatto con i miei pazienti: in questi 43 anni ho parlato con loro non solo da medico a paziente, ci siamo fatti compagnia, con loro ho condiviso una parte importante della mia vita».

