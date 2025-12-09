Caballero, fiumi di droga dalla Spagna 

Un’organizzazione strutturata che portava cocaina dalla Spagna alla Sardegna, utilizzando corrieri e referenti locali per la distribuzione sul territorio. È quanto emerge dall’operazione antidroga denominata “Caballero”, condotta dal commissariato di pubblica sicurezza di Alghero e coordinata dalla Dda di Cagliari.

Fine indagini

Un’operazione partita nel 2019, ha portato oggi all’emissione di 30 avvisi di conclusione delle indagini, con un esercito di persone verso il processo.

Caballero, l’alias utilizzato da uno degli indagati, Pedro Julio Hernandez Angarita, 49 anni, ha dato il nome all’operazione, che avrebbe smantellato un articolato sodalizio composto da 22 uomini e 8 donne. I sardi o residenti in Sardegna sono tredici: Caterina Arru, di Ittiri, 59 anni, Jessica Cherchi, (33), di Sassari, Emanuele Ciosi, di Alghero (30), Roberto Pasquarelli, 44 anni di Sassari, Pietro Pedoni, 52 anni, residente a Ittiri, Alessio Scanu, 43 anni, di San Gavino Monreale, Stefano Soddu, nativo di Tempio Pausania, 42 anni, Federico Bandino, (41) di San Gavino Monreale, Gianluca Andreoli, 51 anni, residente a San Teodoro, Leonardo Nurra, 43 anni, di Sassari, Fabrizio Medda, 50 anni, di Iglesias, Davide Masia, 37 anni di Sassari, Simona Piras, 36 anni di Nulvi.

Gli altri arrivano da Venezuela, Colombia e Brasile. Tutti sono ritenuti a vario titolo responsabili di un traffico organizzato e continuativo di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente proveniva prevalentemente dalla Spagna e l’attività illecita contestata si articola complessivamente in 34 capi di imputazione, che vanno dall’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ai singoli episodi di traffico, detenzione e spaccio, fino al favoreggiamento personale. Nel corso dell’operazione gli investigatori hanno arrestato in flagranza di reato, in momenti diversi, nove corrieri che arrivavano con le valige pulite, ma imbottiti di ovuli.

Ovuli in pancia

I sequestri effettuati hanno permesso di sottrarre al mercato illegale oltre 5,5 chilogrammi di cocaina e circa 200 chilogrammi di canapa indiana, suddivisa in 2.111 piante. Il modus operandi dell’organizzazione era consolidato: la droga veniva trasportata dalla Spagna da corrieri che ingerivano un numero elevato di ovuli, da un minimo di 45 a un massimo di 70, accuratamente confezionati in materiale plastico, ciascuno contenente tra i 13 e i 15 grammi di cocaina. Una tecnica utilizzata per eludere i controlli negli scali portuali e aeroportuali spagnoli e italiani durante i trasferimenti.

