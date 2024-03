C, big match a La Maddalena 

Si disputa domani la terza giornata del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.

Nel girone 1 maschile, la capolista Tc Novelli gioca sui campi del Tc Arzachena, secondo. Le altre due inseguitrici della capolista, Ct Decimomannu e Tennis Elmas, si sfidano. In coda, il Tc Cagliari A cerca i primi due punti stagionali ospitando il Tc Tempio. Riposa l'Easy Tennis di Selargius.

Nel girone 2, l'attenzione è su La Maddalena, dove il Tc Moneta (secondo) ospita il Tc Cagliari B, prima a punteggio pieno. Per i padroni di casa è la prima sfida sui propri campi, dopo tre anni a peregrinare in giro per la Gallura. Mentre il Tc 70 Oristano riposa, il Quattro Mori Tennis Team riceve la visita del Tc Assemini. Tc Alghero e Tc Terranova A alla ricerca dei primi punti stagionali.

Nel girone unico femminile, la capolista Tc Alghero gioca a Sassari, contro il Milano 26, secondo. Il Tc Cagliari A riposa, mentre l'altra seconda, lo Sporting Ct Quartu, ospita il Tc Terranova. Chiude il programma il match Tc Cagliari B-Tc Ghilarza.



RIPRODUZIONE RISERVATA