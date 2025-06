buzzo, un triplete dal sapore sardo 

«La mia ambizione, oggi? Migliorare, studiare, compiere ogni passo aspettando il momento giusto». Quando un “triplete” lascia con i piedi ben saldi sulla terra. Luca Buzzo, cagliaritano, 33 anni, è parte della stagione trionfale della Romeo Volley Sorrento, che ha sbancato la serie A3 di volley. In rapida successione ha vinto Coppa Italia, Supercoppa e campionato conquistando la promozione in A2. Luca Buzzo è il secondo allenatore, voluto e caldeggiato dall’head coach Nicola Esposito. Una collaborazione destinata a proseguire.

L’inizio dell’avventura

«Ho lasciato la Sardegna nel 2023, per allenare le giovanili del Quattro Torri Ferrara. Al termine della stagione il mio procuratore Davide Gollini mi ha suggerito di inviare il curriculum a Sorrento, dove si coltivavano progetti ambiziosi. Esposito chiese informazioni ai suoi amici di Modena, dove avevo lavorato per un camp estivo. Ottenne buone referenze, ed eccomi a Sorrento». Non è la nostalgia del mare a rattristare Buzzo. A Massa Lubrense, sede della società, si domina la costiera amalfitana. “Nell’ultimo Natale ho avvertito la lontananza dei miei cari. Per le feste il campionato (girone Blu) non si è fermato. E’ stato solo un momento”.

Le panchine

La prima panchina nel Minivolley della Polisportiva Is Bingias, quindi l’Under 13 e 15 della Volley Cagliari. «Ho capito subito quale fosse il mio posto in campo. Dal 2016 sono stato il secondo di Matteo Gramignano nella San Paolo (con promozione in B2 femminile), l’Ariete con Luca Sanna, a seguire Sarroch e Decimo. Poi sono andato alla ricerca di un’occasione. Che ho trovato».

L’arrivo a Sorrento

«C’era un gruppo da costruire, ma si capiva che le potenzialità erano tante. L’accoglienza è stata calorosa, io come tutti gli altri ci siamo sentiti parte di una grande famiglia. È vero che quando si vince, tutto sembra facile, ma ci sono gesti che colpiscono per la loro semplicità. Nella Final Four della Coppa Italia a Belluno, il presidente Fabrizio Ruggero portò alcune cassette di arance. Disse come un buon padre “Mangiatele, contengono vitamina C, vi rinforzeranno”, inutile ricordare che abbiamo vinto».

Il gesto

«Supercoppa al Pala Vesuvio, a Napoli, c’erano tremila persone. La mattina ricevetti la notizia della morte di mia nonna. Dopo la partita il coach Esposito mi invitò a salire sul podio e alzare la Coppa. Un gesto che non dimenticherò». Buzzo è impegnato a Cavalese, dove conseguirà l’abilitazione del terzo livello (potrà allenare in Superlega), poi il camp estivo a Modena, e il rientro a Cagliari per le vacanze. L’anno scorso tutto iniziò con il Memorial Cois a Sarroch. Ha portato fortuna.

