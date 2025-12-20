“Butterfly Lovers”, ponte artistico con la Cina 

Al momento è «un presente con una promessa di futuro», più che fecondo si può aggiungere, sia per il Teatro lirico di Cagliari, sia per la Sardegna tutta. “Butterfly Lovers”, opera lirica in tre atti su libretto e musica di Andrea Granitzio, è il nuovo progetto culturale del Teatro Lirico cagliaritano, che attualmente in coltura, culminerà nel 2027 con l’esecuzione del dramma dapprima a Cagliari e poi in Cina, dove la storia e i suoi protagonisti sono molto amati.

Progettualità

Presentato ieri sera nel corso di una conferenza stampa nel Teatro Carmen Melis dal sovrintendente Andrea Cigni, il programma fonde due simboli delle identità culturali di Italia e Cina: l’opera lirica e la leggenda di un amore infelice radicata nella tradizione popolare. Il melodramma di Granitzio, compositore cagliaritano, si affida alla creatività di un team di professionisti sardi di rilievo internazionale: per le scene a Pierandrea Angius, architetto di Cagliari, docente dell’Università della Pennsylvania; per i gioielli a Flavio Manzoni, designer e architetto, per la direzione d’orchestra a Giovanni Pasini, violista cagliaritano, prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra. Infine, per la prima volta in un’opera lirica, saranno suonate le pietre sonore di Pinuccio Sciola, il celebre scultore di San Sperate, morto nel 2016.

La storia

Liang Shanbo e Zhu Yingtai, come gli shakespeariani Romeo e Giulietta, si incontrano, si rincorrono, ma solo in una forma diversa da quella umana potranno celebrare il loro amore. Unica figlia di una ricca famiglia con otto figli maschi, Yingtai chiede ai genitori di poter coronare il sogno di partire per studiare, nonostante l’istruzione scolastica sia, per consuetudine, una prerogativa maschile. Quindi, per realizzare il suo obiettivo, si traveste da uomo e parte per l’Accademia. Lungo il percorso incontra Shanbo, di umile famiglia, in viaggio per lo stesso motivo. Solo dopo varie traversie lei gli confesserà di essere una donna e di amarlo. Nel paese asiatico la storia dei giovani innamorati è stata fonte di ispirazione per rappresentazioni teatrali, serie televisive, film e composizioni musicali. L’idea di dedicargli anche un’opera lirica è stata suggerita a Granitzio da Bei Bei Wang, percussionista cinese, che egli ebbe modo di incontrare durante un soggiorno a Londra. Era il 2017, e allora la proposta sembrava una fragile speranza. Invece, grazie al sostegno dell’amministrazione regionale, del comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, e alla fiducia riposta nel progetto dallo stesso sovrintendente Cigni, l’opera sarà prodotta dal Teatro lirico, per inserirsi nel più ampio programma di internazionalizzazione della Fondazione Sardinia Opera.

Un assaggio

Durante la conferenza stampa sono state eseguite alcune arie del dramma: il duetto “Eterna amicizia“, “Sono Yingtai e “Cede il mio cuore“, interpretati da Maria Novella Malfatti, soprano, e Matteo Falcier (tenore), accompagnati dal pianoforte di Clorinda Perfetto e dal clarinetto di Ivana Mauri. «Un grande capolavoro» lo ha definito Manzoni, in video collegamento insieme con Angius. Il designer nuorese ha disegnato i due gioielli che indosserà l’interprete di Yingtai: due cuori incastrati, e il fermaglio usato per nascondere la propria identità: una farfalla con le ali bianche e nere. Un rimando al Taiji cinese che simboleggia l’equilibrio tra due forze opposte ma complementari. “Butterfly Lovers“ è «una storia di metamorfosi» spiega Granitzio, «l’evoluzione della protagonista che attraversa varie forme prima di diventare ciò che desidera realmente». Un po’ come accadrà a quest’opera che, per ora, è un libretto e uno spartito, ma poi diventerà anch’essa un viaggio leggero dell’isola verso il mondo.

