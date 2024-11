«Buttati per strada dopo vent’anni di lavoro» 

«Dopo 20 anni di lavoro ci buttano per strada». È l’amara constatazione dei 23 lavoratori dello sportello anagrafe zootecnica nella provincia che, ieri alla Asl di Rizzeddu, hanno scioperato, supportati dal sindacato Ugl. «Protestiamo - dice Federica Becca, sindacalista - contro la decisione assurda di interrompere il nostro servizio al 31 dicembre». La Regione ha infatti rigettato ad aprile l’appalto che li riguardava sostenendo che l’Azienda deve avvalersi di elementi interni. Gli operatori sono impiegati in tre aree e si occupano di gestire le deleghe degli allevatori. «Ma assistiamo anche i veterinari nei caricamenti delle profilassi - riferisce Martina Saba, un’altra dipendente - e ci occupiamo di tutto ciò che viene fatto nelle aziende, inserendolo nella banca dati nazionale». L’impiego si estende poi in altri settori, che fanno riferimento alle macellazioni e ai certificati. «Vedo davanti a me il buio completo - commenta Tonino Sechi, che lavora in area A dal 2003 - Ho accumulato una professionalità importante per oltre vent’anni e adesso mi buttano fuori dal mondo lavorativo». «Chiediamo - continua Becca- che qualcuno si occupi della nostra situazione e che ci dia la possibilità di un lavoro finalmente stabile e, soprattutto, continuativo». Anche il Mondo Pastori Sardo ha aderito allo sciopero. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA