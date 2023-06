Buttano il frigorifero in centro, scatta una multa da 600 euro 

Ancora rifiuti abbandonati nella notte in piazza Italia a Villacidro. Ieri mattina la polizia municipale e gli operatori Avr sono intervenuti per bonificare l’area e compiere le dovute indagini. Di più: in centro c’era un frigorifero abbandonato. Dopo aver prenotato il ritiro ingombranti fissato per il 5 luglio, una famiglia ha messo sulla strada il vecchio elettrodomestico con due settimane d’anticipo: nei loro confronti è stata applicata la sanzione prevista di 600 euro, lo stesso importo delle 4 multe comminate due settimane fa. La zona fra via di Vittorio e via Guido Rossa è spesso teatro di questi gesti incivili, in particolare il giovedì notte. Venerdì mattina la piazza è dotata di un ecocentro mobile, ma c’è ancora chi abbandona nell’area ogni tipo di rifiuto indifferenziato, senza rispettare gli orari e i concittadini.

«Per la nostra amministrazione è inaccettabile che pochissime persone stiano deturpando il centro urbano e le periferie con l’abbandono dei rifiuti incontrollato, che sta determinando dei costi insostenibili per la raccolta e lo smaltimento – dice il sindaco Federico Sollai –. Abbiamo dato ampio mandato al Comando di polizia municipale per una lotta serrata e senza tregua nei confronti della maleducazione e dell’atteggiamento irrispettoso degli incivili che con questi gesti danneggiano l’intera comunità, che invece dimostra di aver cura del paese e sa fare molto bene la raccolta differenziata». ( m. m. )

