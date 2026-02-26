Butta un condizionatore in strada: denunciato 

A Quartucciu prosegue senza sosta l’attività della polizia municipale contro l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che continua a incidere sul decoro urbano e sulla pazienza dei cittadini.

Dopo mesi di controlli e accertamenti, arrivano nuovi risultati dalle indagini condotte dagli agenti. «A novembre abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sull’abbandono di un condizionatore in piazza dell’Autonomia», spiega il comandante Fabio Carboni. «Dopo un attento lavoro di ricerca e incrocio dei dati a disposizione, è stato individuato e denunciato un titolare di impresa, responsabile dell’illecito».

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di verifiche mirate, potenziate anche attraverso l’uso della videosorveglianza. Il comando ha intensificato i controlli sia nelle aree centrali sia nelle periferie, nonostante la carenza di organico rispetto all’estensione del territorio. «Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per contrastare questi comportamenti», sottolinea il comandante Carboni.

Le attività continueranno nei prossimi mesi con ulteriori accertamenti già in corso. L’invito ai cittadini è quello di segnalare situazioni sospette.

