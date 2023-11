Busto di Berlinguer, scintille in Aula 

Il cippo di Enrico Berlinguer a Mogoro fa ancora discutere. Se ne è avuta la riprova durante l’ultimo Consiglio comunale, quando si sono accesi i microfoni per parlare dell’interpellanza dei gruppi di minoranza presentata da Mauro Ghiani. Seduta che ha fatto registrare qualche momento di tensione, quando il sindaco Donato Cau è stato interrotto dai banchi del pubblico da Paolo Ghiani, che aveva a suo tempo presentato la richiesta per posizionare il busto intitolato all'ex segretario del Pci.

L’interpellanza

La minoranza chiedeva a sindaco e Giunta di rivedere la propria posizione e consentire agli ex iscritti al Pci di poter installare una targa sotto il busto di Berlinguer con la scritta: «In memoria dei comunisti di Mogoro che hanno lottato per la libertà, la giustizia e l’emancipazione del lavoro. I compagni della sezione del Pci posero». Richiesta respinta anche in Aula dal sindaco.

Il rifiuto

«Nell’articolo 51 del regolamento edilizio – ha ricordato Cau - si evince come le opere esposte alla pubblica vista non devono contenere elementi riconducibili a ideologie e movimenti politici. Anche il prefetto ci ha confermato la linearità della nostra decisione, mentre con il presidente della Fondazione Berlinguer ci vedremo a giorni». Sull’argomento è intervenuto anche il vicesindaco Federico Piras, non tenero nei confronti della minoranza: «Nonostante la diversità politica pur di andare contro la maggioranza siete uniti».

Nella replica però Mauro Ghiani ha ribadito di non essere soddisfatto della risposta.«Stigmatizzo inoltre - ha detto il consigliere - le parole del vicesindaco con argomenti inopportuni in questo contesto. Certo è che invece di appigliarvi a un regolamento, potevate benissimo formulare un no perché in maggioranza c’erano posizioni diverse». «La scritta sulla pergamena rimarrà quella e aspetteremo tempi migliori per poterla sistemare», ha commentato a fine seduta Paolo Ghiani.

Sanità

L’assenza del pediatra è stato invece il tema delle comunicazioni del sindaco, a commento di un documento pubblico della minoranza. «Quando notizie così importanti provengono da fonti informali – ha detto Cau - sarebbe bene accertarsene. Il pediatra non manca da Mogoro dai primi di luglio, ma era in malattia per un intervento chirurgico. Nessun bimbo è stato escluso dall'assenza sanitaria di base a causa del trasferimento ad altra sede della dottoressa Concas che nel periodo di riferimento è stata sostituita. La Asl 5 ha avviato le procedure per avere la disponibilità di altre professioniste, anche se al momento non è dato sapere quali siano le disponibilità effettive. Condividiamo le preoccupazioni dei genitori, assicurando tutto il nostro interessamento per una sanità sempre più vicina ai cittadini».

