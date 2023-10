Busto di Berlinguer, adesso il caso diventa politico  

Per ora la vicenda era rimasta fuori dalla contesa politica ma la polemica sul busto dell’ex segretario Enrico Berlinguer, posizionato nella piazza del Comune, è destinata ad arrivare presto sui banchi del Consiglio comunale. Il gruppo di minoranza sta preparando una interpellanza da presentare all’assemblea civica per chiedere chiarimenti al sindaco Donato Cau e, soprattutto, capire se intende dare seguito alla richiesta di una quarantina di componenti della ex sezione locale del Pci per consentire che sotto il busto possa essere sistemata una pergamena con la scritta: «In memoria dei comunisti di Mogoro che hanno lottato per la libertà, la giustizia e l’emancipazione del lavoro. I compagni della sezione del Pci posero». La Giunta sino ad oggi ha negato l’autorizzazione al posizionamento della targa perché «secondo il regolamento edilizio le opere esposte alla pubblica vista non devono contenere elementi riconducibili a ideologie e movimenti politici». Decisione contestata dai componenti della ex sezione Pci che si sono rivolti ai legali della Fondazione Berlinguer. È già stato richiesto inoltre l’intervento del prefetto di Oristano Salvatore Angieri, adesso la questione arriverà anche nell’aula consiliare. ( s.c. )

