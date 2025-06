Buste di rifiuti sulle strade: cinque sanzioni  

Un atto di inciviltà dilagante, che colpisce il centro città come le frazioni. E che merita una lotta quotidiana ma anche la messa in campo di progetti e azioni a lungo termine. Polizia locale e operatori di Formula Ambiente continuano i controlli di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Negli ultimi giorni sono state bonificate sei aree e individuate cinque persone «ritenute responsabili di comportamenti illeciti – si legge in una nota del Comune – Le situazioni più rilevanti si sono verificate in via Tharros, dove, dal controllo dei rifiuti contenuti nei sacchi abbandonati, si è potuto risalire all’identità del presunto responsabile. In via Giovanni XXIII, due persone sono state individuate e sanzionate. Solo la bonifica nelle vie Carducci e Oristano a Donigala mentre in via Segni due soggetti sono stati identificati e sanzionati. Infine sono emerse situazioni da regolarizzare vicino ad alcune attività a Torregrande». «Abbiamo intensificato i controlli e continueremo su questa linea per tutelare il territorio e garantire il rispetto delle regole», commentano il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’assessora all’Ambiente, Maria Boanria Zedda. Restano da risolvere i nodi dei bidoni dei rifiuti di diversi locali che vengono abbandonati tutti i giorni a tutte le ore nelle strade e piazze. Anche quello è un segno del degrado che va combattuto, magari creando isole ecologiche sotterranee.

RIPRODUZIONE RISERVATA