Buste di rifiuti in via Turati, nuovo allarme 

Non bastavano le erbacce. Da qualche giorno gli incivili hanno cominciato ad abbandonare buste di indifferenziato nel giardinetto in via Turati a pochi passi dal poliambulatorio Asl. Il cumulo cresce di giorno in giorno, perché come sempre, rifiuti attirano rifiuti e i maleducati si sentono in diritto di lasciare le buste già dove ce ne sono altre.

«Tutto davanti a una clinica e a due passi da un poliambulatorio» commenta Agnese Angioni mentre passa di fretta davanti alla discarica, «la gente non ha più rispetto per niente. Speriamo che puliscano perché è veramente brutto da vedere tutto questo degrado». Altre buste sono comparse anche in viale Colombo e in via Marconi dove sono state controllate dagli ispettori ambientali assieme alla De Vizia e alla Polizia locale alla ricerca di tracce che possano far risalire ai responsabili. Alcuni sono state già trovati e adesso si passerà alle multe.

RIPRODUZIONE RISERVATA