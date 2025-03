Buste di rifiuti abbandonate in via Cagliari 

Accanto alle vetrine, lo scempio. Incuria e inciviltà, nel centro di Sestu. Succede in via Cagliari, uno dei salotti buoni.

Qualche sconsiderato non ha trovato niente di meglio per liberarsi dei rifiuti che buttarli accanto al portone di una palazzina. Si notano borsoni pieni di abiti e altri rifiuti vari. Dietro questi comportamenti c’è probabilmente qualche incivile di passaggio che non è di Sestu oppure qualche residente ma che non paga la Tari.

Non è la prima volta che i rifiuti vengono abbandonati in città, ma qui pare non sia ancora successo; spesso accade in campagna, ma anche accanto ai raccoglitori di abiti usati. Ora, dopo la rimozione, i bustoni saranno controllati dalle forze dell’ordine, per capire chi possa essere stato, e se troveranno qualche indizio, lo multeranno. Proteste dalla maggior parte dei residenti civili, che hanno segnalato indignati la piccola discarica abusiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA