Buste di rifiuti a pochi passi dai contenitori 

L'isola ecologica c'è. Tuttavia, agli incivili che abbandonano rifiuti al lato dell'oratorio Santa Maria Goretti, in via Seneca, non sembra importare. Non passa giorno in cui non ci sia spazzatura abbandonata.

Gesenu pulisce ma dopo pochi giorni i rifiuti fanno la loro ricomparsa. Bottiglie di birra, buste contenenti ogni cosa, ma anche gomme di ruote di veicoli. Insomma, si trova di tutto. Alcuni residenti temono che possa formarsi una discarica abusiva. «Prima o poi succederà se non si mettono delle telecamere in quel punto», osserva preoccupato Salvatore Onnis, un abitante, «temo che chi abbandona la spazzatura sia anche gente del posto che potrebbe benissimo usare l'isola ecologica ma non lo fa per non pagare la Tari». Giacomo Tidu, residente nelle vicinanze di via Seneca, ritiene che gli incivili siano per la maggior parte persone che risiedono nei comuni limitrofi: «D’altronde questa è una zona proprio a due passi dal resto dell'hinterland».

